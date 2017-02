PSG : Marquinhos - "le match de notre vie" Par Eric Bethsy - Le 11/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après la victoire à Bordeaux (3-0) vendredi en championnat, le défenseur central du Paris Saint-Germain Marquinhos (22 ans, 19 matchs en L1 cette saison) s’est rapidement tourné vers le huitième de finale de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Sans doute les deux rencontres les plus importantes de la saison pour le Brésilien et ses coéquipiers. "Ce sont des matchs qui se jouent à des détails, il faut être à 110 %, il ne faut pas faire d'erreurs, a prévenu l’ancien joueur de la Roma. De l'autre côté, il y a une équipe qui a des joueurs qui peuvent faire beaucoup de différences. On va s'appuyer sur nos supporters, on va essayer d'être à 110 %. Il faut faire le match de notre vie. (...) On sait que Barcelone est une équipe de très haut niveau. Ça fait trois fois qu'on les affronte, c'est à nous de passer. On va tout faire pour passer." Autant dire que les Parisiens seront surmotivés mardi (20h45) au Parc des Princes ! Autant dire que les Parisiens seront surmotivés mardi (20h45) au Parc des Princes !

