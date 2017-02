Bordeaux : Toulalan regrette l'entame ratée « Par Romain Rigaux - Le 10/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Bordeaux s'est lourdement incliné face au Paris Saint-Germain (0-3) ce vendredi en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Le milieu bordelais Jérémy Toulalan était lucide après la rencontre mais regrettait l'entame de match ratée avec le but rapide d'Edinson Cavani. "Il n'y a pas grand-chose à dire... On avait mis des choses en place en essayant d'aller les chercher haut. Mais dès qu'il récupérait, il allait vite vers l'avant. Mais on prend ce but après cinq minutes, c'est difficile... Contre des équipes comme ça, le plus important c'est de tenir...", a déclaré le Girondin au micro de Canal+. Au classement, Bordeaux reste à la 7e place après cette défaite. Au classement, Bordeaux reste à la 7e place après cette défaite.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+