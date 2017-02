PSG : T. Meunier - "un très bon PSG" « Par Romain Rigaux - Le 10/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le Paris Saint-Germain s'est logiquement imposé à Bordeaux (3-0) ce vendredi soir en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Après la rencontre, le latéral droit parisien Thomas Meunier était très satisfait de la prestation de son équipe. "Je pense que c'est une bonne préparation avant le FC Barcelone. On a vu une équipe en forme. On a été efficace devant le but, on a été solide défensivement en ne prenant pas de but. On a eu un jeu assez varié avec des combinaisons à deux ou trois. C'était un très bon PSG ce soir", a déclaré le Belge au micro de Canal+. Un PSG solide et efficace prêt pour son rendez-vous face au Barça mardi en 8es de finale aller de Ligue des Champions. Un PSG solide et efficace prêt pour son rendez-vous face au Barça mardi en 8es de finale aller de Ligue des Champions.

