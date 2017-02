PSG : un joueur a vraiment impressionné Draxler

Arrivé au Paris Saint-Germain cet hiver, Julian Draxler (23 ans, 5 matchs et 1 but en L1 avec Paris SG cette saison) s'est bien adapté à son nouveau club. L'international allemand a également pu découvrir ses nouveaux coéquipiers et se dit particulièrement impressionné par Marco Verratti (24 ans, 16 matchs et 2 buts en L1 cette saison).

"Un joueur qui m’a particulièrement impressionné ? Marco Verratti. C’est un joueur très intelligent. Je l'ai observé avec et sans ballon. Il est vraiment très fort. Jouer avec lui est un plaisir", a confié l'ancien joueur de Wolfsburg sur le site officiel du club de la capitale.

Le talent de Verratti ne laisse personne insensible.