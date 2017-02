Nice : Cyprien et Pléa plaisent au PSG

Véritables révélations de la première partie de saison sous les couleurs de l'OGC Nice, le milieu de terrain Wylan Cyprien (22 ans, 24 matchs et 6 buts en L1 cette saison) et l'attaquant Alassane Pléa (23 ans, 24 matchs et 11 buts en L1 cette saison) vont assûrément attirer les convoitises l'été prochain. Et d'après les informations du quotidien régional Nice-Matin, les performances des deux Aiglons ont été remarquées par le Paris Saint-Germain !

En effet, le club de la capitale surveillerait avec attention l'évolution des deux hommes, et plus particulièrement de Cyprien, qui pourrait quitter le Gym contre un chèque estimé entre 30 et 35 millions d'euros. La fin de saison, et une éventuelle qualification pour la Ligue des Champions, va forcément avoir un impact sur la capacité de Nice à conserver ses meilleurs éléments.