PSG : Sabaly ouvre la porte à Bordeaux Par Romain Lantheaume - Le 10/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce n’est pas un secret, Bordeaux aimerait acquérir définitivement Youssouf Sabaly (23 ans, 20 matchs en L1 cette saison), actuellement prêté par le Paris Saint-Germain, mais les décideurs franciliens ont renvoyé ce dossier à la fin de saison (voir ici). De son côté, au terme de pratiquement quatre saisons en prêt, le latéral polyvalent aimerait avoir l’occasion de se poser, et pourquoi pas en Gironde. "Il s'agit d'une belle expérience, même si à un moment il faudra que je pense à me stabiliser. Je suis venu ici pour franchir un palier. Je me sens très bien dans ce club où il y a tout pour réussir", a glissé l’ancien Nantais au quotidien Le Parisien. Barré par Serge Aurier et Thomas Meunier à droite au sein du club de la capitale, le champion du monde U20 2013 est lié avec le PSG jusqu’en 2020. Barré par Serge Aurier et Thomas Meunier à droite au sein du club de la capitale, le champion du monde U20 2013 est lié avec le PSG jusqu’en 2020.

