PSG : Di Maria juge son concurrent Draxler

Auteur d’une pâle première partie de saison, l’ailier Angel Di Maria (28 ans, 19 matchs et 1 but en L1 cette saison) doit désormais faire face à la concurrence de Julian Draxler (23 ans, 5 matchs et 1 but en L1 cette saison), recruté cet hiver par le Paris Saint-Germain. Alors que l’Allemand a signé des débuts réussis, El Fideo a confié que la rivalité avec le champion du monde 2014 s’effectuait dans un climat apaisé.

"Draxler, je crois qu’il est arrivé dans un superbe état de forme, le club a pensé qu’il en avait besoin et il s’est très bien adapté à l’équipe, il s’entend bien avec tout le monde", a assuré l’Argentin dans les colonnes du quotidien Marca.

Comme le coach Unai Emery va sans doute laisser Draxler au repos, l’ancien Madrilène, titulaire mardi contre Lille (2-1), devrait à nouveau débuter en championnat ce vendredi (20h45) face à Bordeaux ().