Monaco : Jardim et le revers de la médaille

A+ Imprimer Email Texte: A-

Encore en lice sur quatre tableaux dont la Ligue des Champions, l'AS Monaco va devoir carburer au cours des prochaines semaines. Malgré un effectif bien fourni, l'entraîneur du club princier Leonardo Jardim redoute l'accumulation des matchs. "Quand tu joues le plus en Europe, ce n'est pas évident, il y a de la fatigue, a déploré le technicien portugais en conférence de presse. Nous avons un bel effectif. Le plus important c'est de gérer le groupe et lorsqu'il y a un problème, cela donne l'opportunité à un autre de jouer. (…) Il est évident que nous sommes fatigués mais je crois que notre capacité de travail est bonne, nous pouvons jouer avec un peu de fatigue." Actuellement leader de Ligue 1 et opposée au Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de la Ligue le 1er avril, l'ASM l'aurait mauvaise de ne remporter aucun titre cette saison. Actuellement leader de Ligue 1 et opposée au Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de la Ligue le 1er avril, l'ASM l'aurait mauvaise de ne remporter aucun titre cette saison.

