PSG : Di Maria et l'objectif de gagner la LdC « Par Damien Da Silva - Le 10/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors l'arrivée des Qataris à la tête du Paris Saint-Germain en 2011, l'objectif annoncé était de remporter la Ligue des Champions à moyen terme. Dans cette optique, le club de la capitale a réalisé des investissements importants, avec notamment le recrutement d'Angel Di Maria (28 ans, 19 matchs et 1 but en L1 cette saison) pour environ 63 millions d'euros en 2015. Dans les colonnes de Marca, l'ailier est revenu sur ce but de gagner la C1. "Quand je suis arrivé ici, j’ai dit qu’il fallait petit à petit se rapprocher de l’objectif de la gagner. Mais cela n’arrive pas d’un jour à l’autre. Ce sont des années de lutte, il faut réaliser les bons choix, notamment en conservant le même groupe. Même si nous avons perdu de grands joueurs, la base est toujours la même avec des renforts supplémentaires", a estimé l'Argentin. Avant de rêver d'un éventuel sacre, le PSG va devoir se défaire du FC Barcelone lors des 8es de finale de la compétition. Avant de rêver d'un éventuel sacre, le PSG va devoir se défaire du FC Barcelone lors des 8es de finale de la compétition.

