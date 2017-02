West Ham : Noble revient sur le départ de Payet « Par Damien Da Silva - Le 10/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après un long bras de fer avec West Ham cet hiver, le milieu offensif Dimitri Payet a bel et bien rejoint l'Olympique de Marseille lors d'un transfert estimé à 29,3 millions d'euros. Très critique envers le Tricolore mi-janvier (voir ici), le capitaine des Hammers Mark Noble (29 ans, 22 matchs et 3 buts en Premier League cette saison) est revenu sur le départ de l'international français. "Il avait un énorme impact sur notre équipe, sur le terrain et en dehors, car c'est un grand joueur. Son départ a été un peu déconcertant et ce fut un moment difficile pour nous tous, mais c'est redevenu un endroit heureux ici. Les dirigeants ne voulaient pas se débarrasser de Dimitri, mais de la situation", a confié le milieu pour Sky Sports. La vente de Payet était donc le meilleur dénouement pour toutes les parties concernées. La vente de Payet était donc le meilleur dénouement pour toutes les parties concernées.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+