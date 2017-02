Lyon : Tolisso, la LFP se justifie « Par Romain Lantheaume - Le 10/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d’un attentat sur Fabien Lemoine dimanche dernier face à l’AS Saint-Etienne (0-2), le milieu de l'Olympique Lyonnais Corentin Tolisso (22 ans, 21 matchs et 4 buts en L1 cette saison) s’en tire à très bon compte puisque la Commission de discipline de la LFP lui a seulement infligé deux matchs de suspension. Face au tollé provoqué par cette décision (voir brève 10h46), le président de la commission Sébastien Deneux est monté au créneau. "Nous avons regardé le tacle et examiné le casier du joueur. Il s’agit du premier carton rouge de sa carrière. Pour une faute grossière, le barème est de trois matchs. Nous lui en avons donné trois, dont un avec sursis. C’est proche… Et il faut savoir qu’au prochain carton jaune dans un délai de dix matchs, ce sursis tombe, a mis en avant le dirigeant dans les colonnes de L’Equipe. Maintenant, on peut trouver que ce n’est pas assez. Je comprends l’émotion que le derby suscite, mais cela ne doit pas rentrer dans nos critères. (…) Il faut faire attention à ne pas mettre trop de subjectivité dans nos décisions." Le verdict aura néanmoins du mal à passer. Dans le Forez mais pas seulement... Le verdict aura néanmoins du mal à passer. Dans le Forez mais pas seulement...

