PSG : Di Maria ne veut pas retourner sur le banc « Par Damien Da Silva - Le 10/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après une première partie de saison décevante, l'ailier du Paris Saint-Germain Angel Di Maria (28 ans, 19 matchs et 1 but en L1 cette saison) a été piqué par son entraîneur Unai Emery en étant placé sur le banc au début de l'année 2017. Titulaire face à Lille (2-1) mardi en Ligue 1, l'Argentin a bien l'intention de conserver ce statut. "Emery m’a mis titulaire, puis il m’a placé sur le banc avant de me remettre titulaire. Je veux désormais lui démontrer que je ne veux plus quitter cette place de titulaire. Maintenant, l’équipe a commencé à s’améliorer et moi aussi", a assuré l'ancien joueur du Real Madrid dans les colonnes du quotidien ibérique Marca. Ce vendredi (20h45) face à Bordeaux, Di Maria devrait débuter la rencontre sur la pelouse. L'occasion pour lui de gagner sa place pour le match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone mardi ? Ce vendredi (20h45) face à Bordeaux, Di Maria devrait débuter la rencontre sur la pelouse. L'occasion pour lui de gagner sa place pour le match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone mardi ?

