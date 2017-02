L1 : Bordeaux-Paris SG, les compos probables « Par Damien Da Silva - Le 10/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En ouverture de la 25e journée de Ligue 1, Bordeaux reçoit le Paris Saint-Germain ce vendredi (20h45) au Stade Matmut-Atlantique. Pour cette rencontre avant le match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone mardi, l'entraîneur parisien Unai Emery devrait relancer Kevin Trapp et Marco Verratti, de retour dans le groupe. Le seul forfait pour le PSG reste Pastore. En face, le technicien des Girondins Jocelyn Gourvennec doit composer sans Lewczuk, A. Traoré, Ounas, T. Touré et Maurice-Belay, tous à l'infirmerie. Voici la composition probable des deux équipes. Bordeaux : Carrasso (c) - Sabaly, Jovanovic, Pallois, Pellenard - Vada, Toulalan, Sankharé - Kamano, Rolan, Ménez. Paris SG : Trapp - Aurier, Marquinhos, Thiago Silva (c), Maxwell - Verratti, Rabiot, Matuidi - Di Maria, Cavani, Lucas.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+