Chelsea : Zouma s'exprime sur son avenir « Par Romain Lantheaume - Le 10/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après 11 mois passés loin des terrains en raison d’une grave blessure au genou droit, Kurt Zouma (22 ans, 1 apparition en Premier League cette saison) a signé son grand retour début janvier. Mais le défenseur central de Chelsea sait qu’il aura du mal à grappiller du temps de jeu et à s'imposer face au trio composé de César Azpilicueta, Gary Cahill et David Luiz. Du coup, l’international français n’exclut pas totalement un départ en fin de saison. "Il faut voir comment la seconde partie de saison va se passer. Mais la priorité est collective : d'abord, être champions ! Ensuite, oui, il faudra parler, parce que je suis jeune, et c'est à mon âge qu'il faut jouer le plus, a admis l’ancien Stéphanois dans les colonnes du quotidien L’Equipe. Pour le moment, j'attends, je suis content que l'équipe gagne, même si, à un moment donné, il va falloir que je joue si je veux atteindre mes objectifs et revenir en équipe de France. Il y aura des discussions, mais encore une fois, je ne suis pas préoccupé par ça. Pour l'instant, c'est l'équipe qui compte." Alors que les Blues se dirigent tout droit vers le titre en Premier League avec neuf points d’avance sur leur dauphin Tottenham, Zouma a bien raison de se concentrer sur l’instant présent. Alors que les Blues se dirigent tout droit vers le titre en Premier League avec neuf points d’avance sur leur dauphin Tottenham, Zouma a bien raison de se concentrer sur l’instant présent.

