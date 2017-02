OM : Evra a déjà secoué Diarra « Par Romain Lantheaume - Le 10/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Proche d’un départ cet hiver, le milieu de terrain Lassana Diarra (31 ans, 11 matchs en L1 cette saison) n’a pas disposé d’offre satisfaisante à ses yeux et voilà donc l’international français parti pour terminer la saison avec l’Olympique de Marseille. En quête d’un club susceptible de prendre en charge l’amende de 10 millions d’euros qu’il doit verser au Lokomotiv Moscou, l’ancien Madrilène pourrait encore opter pour un championnat exotique mais cette option ne l’emballe pas. Recruté par l’OM en janvier, Patrice Evra (35 ans, 1 match en L1 cette saison) ne serait pas étranger à cette prise de position. En effet, à peine arrivé sur la Canebière, le latéral gauche se serait entretenu avec Diarra au cours d’un tête-à-tête, révèle la radio RMC. Et l’ancien Turinois se serait montré très clair avec son coéquipier sur lequel il compte beaucoup. "Tu vas régler cette situation avec l’OM, tu vas rester, et tu vas jouer. J’ai besoin de mon gars", aurait lancé Evra. Un discours motivant dont aura bien besoin l’intéressé pour surmonter ses états d’âme et les sifflets du public du Vélodrome qui l’a pris en grippe mercredi pour son retour à la compétition face à Guingamp (2-0). Un discours motivant dont aura bien besoin l’intéressé pour surmonter ses états d’âme et les sifflets du public du Vélodrome qui l’a pris en grippe mercredi pour son retour à la compétition face à Guingamp (2-0).

