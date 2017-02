Monaco : Mendy évoque sa progression

Décevant en début de saison, le latéral gauche Benjamin Mendy (22 ans, 15 matchs en L1 cette saison) enchaîne les prestations de qualité avec Monaco depuis quelques semaines. Heureux de son football, l'ancien Marseillais a évoqué sa progression.

"Je me sens bien. Je préfère enchaîner que de couper, on a un groupe élargi avec de la concurrence, c’est une bonne chose. Cette saison, j’ai bien progressé tactiquement mais il me reste beaucoup à apprendre. Je suis jeune, je n’ai que 22 ans. Nous faisons beaucoup de vidéo pour travailler mon placement défensif, a expliqué le Français en conférence de presse. Je me sens très bien dans ma tête, dans mes jambes. Tous les jours je travaille sur mes défauts. Il y a certains passages dans ma carrière où j’ai manqué de maturité mais je travaille tous les jours pour progresser dans ce domaine."

S'il continue sur sa lancée, Mendy pourrait figurer dans les petits papiers de Didier Deschamps pour l'équipe de France.