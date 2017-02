OM : l'agent de Dzeko éteint la rumeur « Par Youcef Touaitia - Le 09/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A la recherche d'une pointure pour son attaque, l'Olympique de Marseille aurait pris la température concernant le buteur de l'AS Rome, Edin Dzeko (30 ans, 23 matchs et 17 buts en Serie A cette saison) (voir ici). Dans une forme incroyable, le Bosnien ne devrait pas quitter le club italien l'été prochain d'après les propos de son agent. "Edin est déjà dans un grand club. Rome a un super propriétaire, une énorme base de fans et je ne vois aucune raison de changer de club si vous êtes déjà bien installé, a expliqué Silvano Martina au micro d'ESPN. L'équipe joue pour lui et Luciano Spalletti le laisse libre de jouer son jeu. Même dans les matchs où il n'a pas marqué, il a très bien joué. (...) Le club a entièrement confiance en lui et il veut montrer ce qu'il peut faire encore longtemps." A moins de proposer une grosse somme à la Louve et un salaire important au joueur, il sera compliqué d'attirer l'ancien Citizen du côté du Vélodrome dans un futur proche. A moins de proposer une grosse somme à la Louve et un salaire important au joueur, il sera compliqué d'attirer l'ancien Citizen du côté du Vélodrome dans un futur proche.

