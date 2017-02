PSG : Aurier-Meunier, Emery se dit satisfait Par Youcef Touaitia - Le 09/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté l’été dernier, le latéral droit Thomas Meunier (25 ans, 14 matchs et 1 but en L1 cette saison) a récemment enchaîné les très bonnes performances avec le Paris Saint-Germain, à tel point que le Belge menace la place de titulaire de Serge Aurier (24 ans, 13 matchs en L1 cette saison). Une concurrence qui plait à Unai Emery, forcément heureux d’avoir l’embarras du choix à ce poste. "C’est une chose positive d’avoir ces deux joueurs. Meunier a beaucoup progressé, il doit maintenir sa progression. Chaque match est une opportunité. (...) Serge Aurier, après la CAN, il est revenu avec une bonne mentalité pour continuer sa progression avec l’équipe. Je suis content de son dernier match. Il travaille avec beaucoup de concentration pour améliorer quelque chose que nous voulons. (...) La progression de Meunier, c’est bon aussi. Aujourd’hui, ils sont deux joueurs avec lesquels je suis tranquille pour le poste de latéral droit", a assuré l’entraîneur basque en conférence de presse. Reste à savoir qui sera titulaire pour le match le plus important de la saison face au FC Barcelone, mardi prochain en Ligue des Champions. Reste à savoir qui sera titulaire pour le match le plus important de la saison face au FC Barcelone, mardi prochain en Ligue des Champions.

