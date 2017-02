Chelsea : Fabregas dégoûté par le foot actuel

Remplaçant du côté de Chelsea, le milieu de terrain Cesc Fabregas (29 ans, 15 apparitions et 2 buts en Premier League cette saison) n’est plus aussi flamboyant que par le passé malgré quelques coups de génie cette saison. Pour l’international espagnol, il est de plus en plus difficile pour des joueurs de son style de s’imposer dans le football actuel.

"Je ne pense pas être le meilleur sur le plan des qualités physiques : je ne suis pas le plus rapide, je ne suis pas le plus fort, je ne suis pas le plus puissant. Il faut donc voir le jeu avant les autres si un joueur comme moi veut réussir dans le monde du football. C’est ce qui me rend fier, parce que, de nos jours, tu vois toujours moins de talent et toujours plus de joueurs puissants courir partout sur le terrain", a commenté le Londonien dans un entretien accordé à Metro.

"Être footballeur aujourd’hui, si tu es fort, si tu es endurant ou si tu es physique, est plus facile. De nos jours, il est plus difficile pour les joueurs les plus talentueux de réussir. C’est pourquoi je suis reconnaissant et j’essaie de devenir encore meilleur, parce que le football évolue d’une manière différente de ce qu’il était", a-t-il continué. Barré par N’Golo Kanté et Nemanja Matic, Fabregas doit faire face à la concurrence de deux "monstres" à son poste.