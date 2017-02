Lille : le discours musclé de Palmieri « Par Youcef Touaitia - Le 09/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sur une série de deux défaites consécutives en Ligue 1, Lille ne parvient pas à décoller. L’occasion pour le latéral gauche Julian Palmieri (30 ans, 17 matchs et 1 but en L1 cette saison) de mettre les points sur les i en demandant à ses partenaires d’aller au "charbon". "Ça commence à devenir urgent de prendre des points. Il faut être des soldats, des guerriers, partir au charbon car on a besoin de points. Il faut trouver le juste milieu entre l'envie et l'agressivité et surtout jouer au football. Le LOSC n'est clairement pas à sa place. C'est uniquement de notre faute, celle des joueurs. On a mis le club dans cette situation, c'est à nous de sortir le club de cette situation et ce dès samedi", a lancé l’ancien Bastiais en conférence de presse. Rendez-vous ce samedi (20h) face à Angers. Rendez-vous ce samedi (20h) face à Angers.

