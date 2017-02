Arsenal : Wenger balaye la rumeur Hart « Par Romain Rigaux - Le 09/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Annoncé dans le viseur d'Arsenal par les médias anglais, Joe Hart (29 ans, 21 matchs en Serie A cette saison) ne fait pas partie des plans d'Arsène Wenger. Le technicien français a démenti un intérêt pour le gardien du Torino, prêté par Manchester City. "Je dispose de trois gardiens de classe mondiale et j'en suis très satisfait", a répondu le coach des Gunners en conférence de presse ce jeudi. On ne peut que le croire puisque le club londonien n'a pas besoin de l'international anglais avec Petr Cech dans les buts. Le nom de Hart revient également du côté de Liverpool, où l'arrivée d'un gardien de renom semble plus nécessaire. Le nom de Hart revient également du côté de Liverpool, où l'arrivée d'un gardien de renom semble plus nécessaire.

