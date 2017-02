PSG : Areola-Trapp, Emery garde le mystère « Par Romain Rigaux - Le 09/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Critiqué lors de ses dernières sorties durant la blessure de Kevin Trapp (26 ans, 10 matchs en L1 cette saison), Alphonse Areola (23 ans, 15 matchs en L1 cette saison) doit composer avec le retour du gardien allemand pour le déplacement à Bordeaux ce vendredi (20h45). Interrogé en conférence de presse, l'entraîneur parisien Unai Emery a tenu à défendre l'ancien Lensois mais conserve le mystère sur le portier qui sera titulaire au stade Matmut-Atlantique. "Je n'ai pas changé d'avis. Le gardien est un poste spécifique. Nous avons donné la confiance aux deux. On va continuer comme ça. Je suis clair : je donne la confiance aux deux. La performance va déterminer qui joue. Les deux gardiens se sont améliorés. La progression, c'est un processus où on peut commettre des erreurs. Il ne faut pas oublier qu'Alphonse Areola est un jeune gardien. Il ne faut pas oublier que Didier Deschamps le convoque en sélection", a déclaré l'Espagnol en conférence de presse. Si Trapp est totalement rétabli, il y a de fortes chances pour qu'il opère son retour dans le but parisien. Si Trapp est totalement rétabli, il y a de fortes chances pour qu'il opère son retour dans le but parisien.

