L1 : le classement des passeurs décisifs

A l'issue de la 24e journée de Ligue 1, la Ligue de football professionnel (LFP) a actualisé le classement des meilleurs passeurs du championnat de France ce jeudi. Le Niçois Jean Michael Seri est toujours en tête avec 8 passes décisives et devance le néo-Marseillais Morgan Sanson, auteur de sa 6e offrande contre Guingamp, le Monégasque Thomas Lemar, décisif face à Montpellier, et le Guingampais Marçal. Suivent, les Monégasques Kylian Mbappé et Bernardo Silva, le Parisien Angel Di Maria et le Dijonnais Loïs Diony,

Au total, 196 joueurs ont réussi au moins une passe décisive cette saison en championnat.