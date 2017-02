PSG : Meunier et le "bon gars" Areola « Par Romain Rigaux - Le 09/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- De nouveau sous le feu des critiques après sa bourde contre Lille (2-1), le gardien Alphonse Areola (23 ans, 15 matchs en L1 cette saison) peut compter sur de nombreux soutiens au Paris Saint-Germain depuis cette mésaventure. Le latéral droit parisien Thomas Meunier (25 ans, 14 matchs et 1 but en L1 cette saison) s'est ajouté à la liste des bons camarades de l'ancien Lensois. "Alphonse va bien. C'est un jeune gardien, avec encore un manque d'expérience, mais c'est un très, très bon gardien. Moi, je l'aime surtout parce que c'est un bon gars plus qu'un bon footballeur et il a énormément de soutien au club. Et ça, je pense qu'il le ressent. On est tous derrière lui. La chance pour lui, c'est qu'on a quand même gagné le match, donc il peut oublier. Ça peut arriver à tout le monde. On va mettre ça de côté, ça fait partie du passé", a indiqué le Belge sur RMC. Malgré ces soutiens, Areola n'est pas certain de conserver sa place dans le but parisien alors que Kevin Trapp sera de retour contre Bordeaux ce vendredi (20h45). Malgré ces soutiens, Areola n'est pas certain de conserver sa place dans le but parisien alors que Kevin Trapp sera de retour contre Bordeaux ce vendredi (20h45).

