Class. FIFA : la France gagne une place « Par Romain Rigaux - Le 09/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- La FIFA a publié la mise à jour de son classement des nations ce jeudi. Si le TOP 5 reste inchangé avec l'Argentine en tête devant le Brésil, l'Allemagne, le Chili et la Belgique, la France gagne une place pour se placer au 6e rang, sans avoir joué, en doublant la Colombie. Le sacre du Cameroun durant la CAN permet aux Lions Indomptables de remonter à la 33e place, soit une progression de 29 rangs ! Finaliste malheureux, l'Egypte se console avec une 23e place et le statut de nation africaine la mieux classée. En revanche, la Côte d'Ivoire et l'Algérie, éliminées lors du premier tour, chutent respectivement à la 47e (-13) et 50e (-11) places.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+