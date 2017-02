Lyon : Depay déjà au musée !

Recruté pour 16 millions d’euros (hors bonus) cet hiver, l’ailier Memphis Depay (22 ans, 4 matchs et 1 but en L1 cette saison) a déjà gagné sa place dans le musée de l’Olympique Lyonnais. Décevant ces dernières semaines pour ses débuts, l’ancien Mancunien a obtenu un penalty et inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs mercredi contre Nancy (4-0).

Cette "performance" a suffi pour lui ouvrir les portes du panthéon rhodanien puisque le maillot porté par le Néerlandais face aux Lorrains sera conservé au musée de l’OL, indique OLTV. Une petite attention qui souligne toutes les attentes du président Jean-Michel Aulas concernant sa recrue phare.

Le maillot de Depay déjà dans l'histoire de l'OL