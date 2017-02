Sondage MF : le titre déjà promis à Chelsea !

Sondage MF : le titre déjà promis à Chelse a ! « Par Romain Rigaux - Le 09/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions quelle équipe remportera la Premier League en fin de saison. Et la réponse est sans appel ! Sur les 20 801 votes, vous êtes 90,6% à annoncer le sacre de Chelsea ! Il faut dire qu'avec neuf points d'avance sur son dauphin Tottenham (1,8%), dix sur Manchester City (1,8%), et aucune Coupe d'Europe à disputer, la voie est libre pour les Blues. A noter que 3% des lecteurs voient Manchester United l'emporter malgré sa 6e place et ses 14 points de retard. Arsenal, 4e à 12 longueurs, recueille 1,8% des votes. Enfin, Liverpool, 5e avec 13 points de retard, sera champion pour 1,2% d'entre vous. Dès à présent, dites-nous quelle équipe remportera le championnat d'Italie : la Juventus Turin, l'AS Rome, Naples, la Lazio Rome ou l'Inter Milan ? Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dites-nous quelle équipe remportera le championnat d'Italie : la Juventus Turin, l'AS Rome, Naples, la Lazio Rome ou l'Inter Milan ? Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

