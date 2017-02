Nice : Favre se justifie pour Balotelli « Par Romain Rigaux - Le 09/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Remplaçant lors de la victoire de Nice face à Saint-Etienne (1-0), mercredi soir, Mario Balotelli (26 ans, 13 matchs et 9 buts en L1 cette saison) n'était pas vraiment heureux de voir ses coéquipiers jouer sans lui. Son entraîneur Lucien Favre a expliqué la raison de son choix après la rencontre et assure que son attaquant n'avait pas mal pris sa décision. "Je continue de croire à 100% en lui. Il nous a mis beaucoup de buts importants et fait gagner des points, je ne sais si on en serait là aujourd’hui sans lui. C’était il y a quelques semaines. Là, il lui manque quelque chose physiquement. C’est un choix. On compte sur lui pour la fin de la saison. (...) C’est comme ça, ce sont des décisions d’entraîneur, un sentiment, une intuition. Mais c’était pour un match et il faut passer au suivant. Dans le foot, il faut toujours expliquer les choses. Oui, il l’a bien pris, ça va...", a déclaré le technicien suisse dans des propos rapportés par L'Equipe. "Super Mario" devrait retrouver une place de titulaire pour le déplacement à Rennes, dimanche. "Super Mario" devrait retrouver une place de titulaire pour le déplacement à Rennes, dimanche.

