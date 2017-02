Lyon : Depay et le micro vert... « Par Romain Lantheaume - Le 09/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- De mieux en mieux sur le terrain comme en attestent son but et son penalty obtenu contre Nancy (4-0) mercredi à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1, l’ailier de l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay (22 ans, 4 matchs et 1 but en L1 cette saison), commence également à se sentir de plus en plus à l’aise en dehors des rectangles verts. A l’issue du succès face au promu, le Néerlandais a fait le show en zone mixte. Interrogé par une journaliste, l’ancien Mancunien a semblé perturbé par la couleur du micro de celle-ci... vert ! "Vous êtes de Saint-Etienne ? Non parce que j’ai vu ça", a plaisanté le Gone en pointant le micro. Une belle façon de botter en touche alors que la recrue lyonnaise avait été interrogée sur l’ambiance pesante au Parc OL !

