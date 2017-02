Lyon : Genesio dénonce des menaces

La défaite de l'Olympique Lyonnais dans le derby face à Saint-Etienne (0-2) dimanche dernier est difficile à digérer pour les supporters lyonnais, qui avaient réservé un accueil glacial à leurs joueurs mercredi face à Nancy (4-0). Si l'entraîneur des Gones, Bruno Genesio, comprend le mécontentement des fans, il dénonce en revanche les menaces faites par certains.

"Je comprends complètement le mécontentement de nos supporters car on n’a pas tout fait depuis le début de la saison pour les contenter comme ils le méritent. Mais les insultes et les menaces sur certains réseaux sociaux, je ne pense pas que ce soit le bon comportement. Quand on menace des enfants via les réseaux sociaux ou qu’on insulte nos joueurs ou des membres du staff, je pense que ce sont des limites à ne pas franchir", a déclaré le coach de l'OL en zone mixte.

L'ambiance est tendue à Lyon...