Lyon : Depay se sent de mieux en mieux « Par Romain Lantheaume - Le 09/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après des débuts décevants, l’ailier Memphis Depay (22 ans, 4 matchs et 1 but en L1 cette saison) a enfin rendu une copie intéressante avec l’Olympique Lyonnais en inscrivant son premier but et en obtenant un penalty mercredi contre Nancy (4-0). Entré en jeu à la place de Mathieu Valbuena à la 40e minute, le Néerlandais s’estime sur la bonne voie. "Le plus important reste la victoire. Mais marquer mon premier but est un plaisir, a savouré le transfuge de Manchester United en zone mixte. Je me sens de mieux en mieux à chaque match. Je me sens plus fort au niveau des jambes. Je n’avais plus joué pendant 90 minutes depuis presque un an. Mais je travaille et j’essaie de progresser." Recruté pour 16 millions d’euros (hors bonus), le Hollandais va devoir continuer dans cette voie pour se montrer à la hauteur des attentes. Recruté pour 16 millions d’euros (hors bonus), le Hollandais va devoir continuer dans cette voie pour se montrer à la hauteur des attentes.

