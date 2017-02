PSG : Meunier ne craint pas trop Monaco « Par Romain Lantheaume - Le 09/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Connu pour son franc-parler, Thomas Meunier (25 ans, 14 matchs et 1 but en L1 cette saison) a évoqué le cas Monaco mercredi au micro de RMC. Alors que le club princier est leader de Ligue 1 avec trois points d’avance sur le Paris Saint-Germain, le latéral droit francilien a affirmé ne pas être tant impressionné que ça par les performances de son rival, qui était venu tenir en échec le PSG à domicile (1-1) le 29 janvier. "En réalité, quand on a joué contre eux ils ne m’avaient pas bluffé. Je m’attendais à une équipe qui devait faire un meilleur match. On n’a pas été très bluffant non plus, a reconnu le Belge. C’est une équipe qui tient la route, très bien 'balancée', une équipe jeune. Ils en veulent, ont beaucoup de qualités offensives. Ça se jouera jusqu’au bout pour le titre, ce ne sera pas évident mais, en fin de compte, je pense quand même que le PSG prendra le dessus." Auteur de victoires poussives à Dijon (3-1) et contre Lille (2-1), le quadruple champion de France en titre va devoir passer à la vitesse supérieure pour rattraper la machine ASM. Auteur de victoires poussives à Dijon (3-1) et contre Lille (2-1), le quadruple champion de France en titre va devoir passer à la vitesse supérieure pour rattraper la machine ASM.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+