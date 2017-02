Monaco : bonnes nouvelles pour Germain et Sidibé

Sortis sur blessure contre Montpellier (2-1), mardi, l'attaquant Valère Germain (26 ans, 23 matchs et 8 buts en L1 cette saison) et le latéral Djibril Sidibé (24 ans, 21 matchs et 2 buts en L1 cette saison) ont passé des examens mercredi. Et le verdict est rassurant pour les deux joueurs de l'AS Monaco.

Germain ne souffre que d'un coup à la jambe droite, alors que Sidibé n'aurait aucune lésion musculaire aux adducteurs malgré ses craintes, d'après L'Equipe. Les deux joueurs devraient donc être laissés au repos face à Metz samedi, mais devraient être rétablis pour le 8e de finale aller de Ligue des Champions face à Manchester City, le 21 février.