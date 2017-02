OM : Diarra, Gomis monte au créneau « Par Romain Lantheaume - Le 09/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Relancé par l’entraîneur Rudi Garcia, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Lassana Diarra (31 ans, 11 matchs en L1 cette saison) est entré en jeu sous la bronca du Vélodrome mercredi à la 87e minute contre Guingamp (2-0) à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1. Déjà soutenu par son coach (voir ici), l’international français a également bénéficié de l’appui du capitaine phocéen, Bafétimbi Gomis (31 ans, 23 matchs et 14 buts en L1 cette saison). "Si je peux me permettre, à mon niveau, de demander quelque chose aux supporters, c’est d’épargner Lassana, qui est un brave coéquipier, un mec bien, a lancé la Panthère dans des propos rapportés par RMC. On aura besoin de lui. Je pense que l’OM, en toute sincérité, est meilleur avec Lassana. Il faut tirer un trait sur le passé et regarder vers l’avant. Lassana est encore ici et c’est toujours un soldat olympien, qui donne le meilleur de lui-même à l’entraînement. Donc je leur demande encore une fois de passer à autre chose et de regarder l’intérêt commun." Pour rappel, Diarra avait été écarté pendant le mercato hivernal en raison d’un possible départ, mais l’ancien Havrais, très gourmand, n’a pas trouvé chaussure à son pied… Pour rappel, Diarra avait été écarté pendant le mercato hivernal en raison d’un possible départ, mais l’ancien Havrais, très gourmand, n’a pas trouvé chaussure à son pied…

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+