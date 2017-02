Lyon : Genesio épaté par Valbuena

Homme en forme de l’Olympique Lyonnais, le milieu offensif Mathieu Valbuena (32 ans, 18 matchs et 6 buts en L1 cette saison) a ouvert le score d’une superbe frappe enroulée avant la mi-temps mercredi contre Nancy (4-0). Un exploit alors que "Petit Vélo" s’était blessé quelques minutes plus tôt mais avait accepté de serrer les dents et de rester sur le terrain en attendant que son remplaçant Memphis Depay s’échauffe. Cette attitude a suscité l’admiration de l’entraîneur rhodanien, Bruno Genesio.

"Il aurait très bien pu sortir et laisser l’équipe à dix. Or, il est resté sur le terrain en étant blessé, au risque d’aggraver sa blessure. Et ce qui est particulièrement extraordinaire, c’est que c’est lui qui ouvre le score et qui nous facilite la tâche, parce que je pense que le premier but est très, très important", a encensé le technicien auprès du quotidien L’Equipe.

Conquis, Genesio a aussi noté qu’il est "certainement arrivé très peu de fois dans l’histoire du foot qu’un joueur blessé marque". La performance du Tricolore a en tout cas dû donner de nouveaux regrets à l'entraîneur de l’avoir laissé sur le banc au coup d’envoi du derby dimanche dernier à Saint-Etienne (0-2)…