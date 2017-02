Lyon : Gonalons a parlé aux supporters « Par Romain Lantheaume - Le 09/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ciblés par des banderoles hostiles (voir ici) et le boycott d’une partie des supporters en début de match, les joueurs de l’Olympique Lyonnais ont dû composer avec un public en colère mercredi pour la réception de Nancy au Parc OL (4-0). A l’issue de la rencontre, le capitaine des Gones, Maxime Gonalons (27 ans, 18 matchs et 1 but en L1 cette saison), est allé s’expliquer avec les leaders des groupes de supporters. "Y’a pas de problèmes mais arrêtez, abusez pas non plus y’a des limites. Mais tu crois qu’on le fait exprès ?! Mais y’a pas de problème ! Mais ça arrive !", a clarifié le milieu de terrain dans un échange rapporté par Canal+. En surclassant le promu, les Lyonnais ont stoppé l’hémorragie et goûté à nouveau à la victoire après deux défaites de rang en Ligue 1. Mais il en faudra davantage pour que les fans rhodaniens oublient la défaite dans le derby contre l’AS Saint-Etienne (0-2) dimanche dernier… En surclassant le promu, les Lyonnais ont stoppé l’hémorragie et goûté à nouveau à la victoire après deux défaites de rang en Ligue 1. Mais il en faudra davantage pour que les fans rhodaniens oublient la défaite dans le derby contre l’AS Saint-Etienne (0-2) dimanche dernier…

