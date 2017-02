PSG : Areola, Barthez accuse Emery « Par Romain Lantheaume - Le 09/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d’une nouvelle bourde mardi face à Lille (2-1) sur une relance ratée, le gardien du Paris Saint-Germain, Alphonse Areola (23 ans, 15 matchs en L1 cette saison), n’a absolument pas rassuré en l’absence de Kevin Trapp (26 ans, 10 matchs en L1 cette saison). Pour l’ancien portier Fabien Barthez, le staff technique du club francilien a fait une erreur en n’instaurant pas une hiérarchie claire entre les deux gardiens dès le début de la saison. "C'est là où ils se sont mis un peu tout seuls dans le pétrin. (…) Très peu de gens dans le milieu du foot comprennent le rôle du gardien. Le gardien, c'est LE poste à part. Tout est dans la tête. Sa force est là, a souligné le champion du monde 1998 dans les colonnes de L’Equipe. Et là, Areola se retrouve dans une situation complexe : il a fait le début de saison, il s'est fait sortir, il revient alors que Trapp est blessé, et là il n'est pas bon... Il n'a pas récupéré... Alors est-ce qu'ils l'ont cramé ou pas... On va se poser la question." En tout cas, la hiérarchie semble claire désormais et le coach Unai Emery espère un retour rapide de Trapp pour le 8e de finale aller de Ligue des Champions contre le FC Barcelone mardi prochain. En tout cas, la hiérarchie semble claire désormais et le coach Unai Emery espère un retour rapide de Trapp pour le 8e de finale aller de Ligue des Champions contre le FC Barcelone mardi prochain.

