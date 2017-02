OM : Garcia défend Diarra, mais... Par Pierre-Damien Lacourte - Le 09/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Entré en jeu à la 87e minute face à Guingamp ce mercredi, Lassana Diarra (31 ans, 11 matchs en L1 cette saison) a eu droit aux sifflets du Vélodrome. Après la rencontre, l'entraîneur marseillais Rudi Garcia a défendu son joueur tout en lui mettant une certaine pression sur les épaules. "Les sifflets contre Diarra ? Il a le maillot de l'OM, c'est se tirer une balle dans le pied que siffler son propre joueur, on a besoin de tout le monde et du public derrière nous. C'est dommage, mais c'est aussi à lui de le reconquérir par ses performances sur le terrain, il doit gagner une place, je ne fais de cadeau à personne, moi", a rappelé le technicien phocéen. Un Diarra revenu à son meilleur niveau serait un plus indéniable pour l'OM. Un Diarra revenu à son meilleur niveau serait un plus indéniable pour l'OM.

