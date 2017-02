Guingamp : les regrets de Martins-Pereira

Pour le compte de la 24e journée de Ligue 1, Guingamp s'est incliné sur la pelouse de l'Olympique de Marseille (0-2) ce mercredi. Au micro de Canal +, le latéral droit breton Jonathan Martins-Pereira (31 ans, 7 matchs en L1 cette saison) n'a pas caché sa déception.

"C’est un peu à l’image de ce qu’on fait en ce moment. On fait beaucoup de bonnes choses mais on manque de justesse techniquement. On prend un but sur hors-jeu et le second c’est un coup-franc dévié. On défend bien, on essaye de jouer, mais ça ne suffit plus. Il va vraiment falloir aller chercher des points parce que c’est insuffisant en ce moment. On manque de justesse dans les derniers gestes, on n’a pas assez de vitesse devant. On est dans le dur mais je suis confiant parce que l’équipe fait ce qu’il faut", a tout de même précisé le défenseur.

Sur une série de 6 matchs sans victoire en L1, Guingamp stagne à la 9e place au classement.