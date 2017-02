OM : Payet dresse un bilan positif « Par Damien Da Silva - Le 08/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Buteur pour sa première titularisation depuis son retour cet hiver, Dimitri Payet (29 ans, 2 matchs et 1 but en L1 cette saison) a participé à la victoire de l'Olympique de Marseille face à Guingamp (2-0) ce mercredi pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Au micro de Canal +, le milieu offensif a dressé un bilan positif après ce succès. "On a fait un match très sérieux, on avait à cœur de rectifier ce faux-pas de Metz. La victoire est méritée, l’essentiel a été fait. Il y a de la qualité dans cette équipe, il faut avoir confiance en nous car on est capable de faire de gros matchs. Il faut être plus régulier si on veut rester dans cette partie du tableau", a estimé l'international tricolore. Avec ce résultat, l'OM occupe actuellement la 6e place du classement. Avec ce résultat, l'OM occupe actuellement la 6e place du classement.

