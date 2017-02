TFC : Dupraz charge ses joueurs

Trois jours après sa large victoire contre Angers (4-0), Toulouse n'a pris qu'un point à Lorient (1-1). Les occasions étaient pourtant là pour remporter une deuxième victoire consécutive.

"On fait une première mi-temps parfaitement maîtrisée, mais pas assez car on laisse l'équipe de Lorient dans la partie, alors qu'on aurait dû mener de plusieurs buts d'écart. Mais quand on a les pieds farcis, c'est dur. La deuxième mi-temps, qui aurait dû être seulement anecdotique, a été compliquée. C'est comme ça quand on ne respecte pas le football. On a des joueurs pétris de talent, mais on manque d'efficacité. Ce match, on aurait dû le gagner, on aurait dû mener 4-0. On change de visage parce qu'on n'enfonce pas le clou", se lamentait l'entraîneur des Violets Pascal Dupraz après la rencontre.

Une vraie satisfaction quand même, sa recrue Andy Delort a encore marqué.