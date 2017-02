Lyon : sa blessure, la fronde, Valbuena se livre « Par Youcef Touaitia - Le 08/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur du premier but face à Nancy (4-0) ce mercredi soir, lors de la 24e journée de Ligue 1, le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais Mathieu Valbuena (32 ans, 18 matchs et 6 buts en L1 cette saison) a dû sortir sur blessure dans la foulée. L'international tricolore s'est exprimé à ce sujet à l'issue de la partie. "J'ai senti une légère pointe à la cuisse gauche sur une action. Nabil m'a donné un bon ballon, après que j'ai demandé à sortir. Ça ne remet pas tout en question, je ne pense pas que ce soit très important, a rassuré le Gone, qui a lâché un petit mot concernant la colère des supporters rhodaniens au Parc OL. Les supporters ont exprimé un mécontentement qu'on peut comprendre. On n'a pas mis tous les ingrédients dans le derby contre l'ASSE, on ne peut répondre que sur le terrain. On l'a fait ce soir, mais tout ne s'effacera pas parce qu'on a gagné 4-0 contre Nancy." Après deux revers consécutifs en championnat, l'OL a assuré l'essentiel en repartant de l'avant. Après deux revers consécutifs en championnat, l'OL a assuré l'essentiel en repartant de l'avant.

