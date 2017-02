PSG : Dugarry pas du tout emballé « Par Youcef Touaitia - Le 08/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Poussif face à Dijon (3-1) puis Lille (2-1), le Paris Saint-Germain ne fait pas du tout rêver Christophe Dugarry. Le consultant ne sait pas vraiment quoi penser du champion de France cette saison et craint le pire avant le choc face au FC Barcelone, mardi prochain, lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions. "Contre Dijon ou Lille, les choses se passent de la même manière. Je suis mal à l’aise quand je regarde le PSG qui joue sur un faux rythme, ça manque d’intensité. Le PSG doit faire plus de tout. On sent une force à Monaco qu’on ne sent pas à Paris, a assuré le champion du monde 1998 sur les ondes de RMC. On ne sait pas comment le PSG doit jouer pour être un rouleau-compresseur. Il n’y a pas de franche sérénité. Il y a les résultats mais ça ne passera pas à un moment. Ils peuvent se faire taper par Barcelone et là tout s’écroule." Il est clair que les Parisiens vont devoir hausser le ton pour espérer franchir l'obstacle catalan. Il est clair que les Parisiens vont devoir hausser le ton pour espérer franchir l'obstacle catalan.

