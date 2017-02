Nancy : Hadji ne cache pas sa frustration

Balayé à Lyon (0-4) ce mercredi soir, lors de la 24e journée de Ligue 1, Nancy n'a pas confirmé sa victoire à Nantes (2-0), obtenue dimanche. Une grosse déception pour l'attaquant Youssouf Hadji (36 ans, 13 matchs en L1 cette saison).

"On commence bien le match, on fait de bonnes choses mais on craque. On prend deux buts avant la mi-temps. Ça fait mal. On avait fait les choses qu'il fallait. On savait qu'ils étaient en manque de confiance, on a essayé de les déranger. On les sentait fébriles, on n'a pas su y arriver. On s'est compliqué la tâche", a regretté le capitaine lorrain au micro de beIN Sports.

Nancy pointe à la 12e place du classement après ce lourd revers.