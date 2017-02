L1 : Marseille 2-0 Guingamp (fini) « Par Damien Da Silva - Le 08/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au terme d’un match globalement dominé, l’Olympique de Marseille s’est imposé face à Guingamp (2-0) lors de la 24e journée de Ligue 1. Agressifs dès le début de la partie, les Phocéens réalisaient une bonne entame en mettant les Bretons sous pression. Paradoxalement, les Guingampais se procuraient la première occasion de la partie en contre avec un tir non cadré de Coco, pourtant seul dans la surface. Malgré la maîtrise du ballon, l’OM était peu dangereux en raison de nombreuses imprécisions dans le camp adverse. Puis quelques minutes plus tard, sur un contre, les Marseillais inquiétaient enfin Johnsson avec une frappe de Payet bien repoussée. Mieux, l’OM trouvait logiquement la faille sur une tête plongeante de Gomis à la suite d’un centre parfait de Sanson (1-0, 26e). Sur l’action, le buteur était pourtant légèrement hors-jeu. En confiance, Marseille gérait tranquillement les débats face à des Guingampais sonnés. Au retour des vestiaires, les deux équipes se rendaient coups pour coups sur un excellent rythme et Doria obligeait Johnsson à s’employer sur une frappe lointaine. Si l’OM dominait, le club olympien manquait de précision dans le dernier geste à l’image d’une passe trop longue de Thauvin pour Gomis. Malgré une petite alerte sur un tir de Blas non cadré, Marseille doublait la mise sur un coup-franc de Payet dévié par ce même Blas (2-0, 76e). Une énorme joie pour le Réunionnais ! En gestion sur la fin du match avec un ultime duel perdu par Gomis face à Johnsson, l’OM enregistrait un succès important et remontait ainsi à la 6e place du classement. Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+