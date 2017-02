PHOTO : les fans de l'OL recadrent Lacazette !

Les supporters de l'Olympique Lyonnais n'ont pas digéré la défaite à Saint-Etienne (0-2) dimanche en Ligue 1 ! A l'occasion de la réception de Nancy (4-0, en cours) ce mercredi pour le compte de la 24e journée, les fans des Gones ont déployé plusieurs banderoles peu flatteuses (voir brève 19h29).

Et malgré son but face aux Lorrains, l'attaquant lyonnais Alexandre Lacazette (25 ans, 19 matchs et 19 buts en L1 cette saison) n'a pas été épargné ! La raison ? Les déclarations du Tricolore avant le derby où il a confirmé ses envies d'un départ l'été prochain (voir ici). Et la réponse des Bad Gones a été cash : "Avant de parler de vos envies d'ailleurs, faites gagner votre club formateur !" Le message est passé...

