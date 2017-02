L1 : Lyon 4-0 Nancy (fini)

En démonstration, l’Olympique Lyonnais a corrigé Nancy (4-0) ce mercredi soir, lors de la 24e journée de Ligue 1.

Timides d’entrée, les Gones étaient sifflés par leurs supporters qui affichaient leur mécontentement dans le premier quart d’heure. Mis en échec par le bloc défensif lorrain, les hommes de Bruno Genesio manquaient deux opportunités en or par Cornet et Yanga-Mbiwa. Au fil des minutes, les locaux se montraient de plus en plus imprécis dans leurs transmissions ce qui agaçait sérieusement les fans.

Heureusement pour ces derniers, Lopes réalisait lui un arrêt décisif devant Dalé. Mieux encore, Valbuena enflammait le Parc OL sur une magnifique frappe enroulée à l’entrée de la surface qui ne laissait aucune chance à Chernik (1-0, 39e). Un but qui libérait la formation rhodanienne puisque Fekir doublait la mise dans la foulée sur un subtil lob du pied droit (2-0, 43e).

Au retour des vestiaires, Lacazette enfonçait le clou sur un penalty obtenu par Depay (3-0, 54e). Le Néerlandais profitait d’un service millimétré de Gonalons pour ouvrir son compteur avec l’OL sur un plat du pied parfait entre les jambes de Chernik (4-0, 58e). Quel festival ! Le club promu n’était pas loin de prendre encore plus l’eau sur une tête plongeante de Lacazette qui fuyait de peu le cadre.

Largement au-dessus, les partenaires de Jallet auraient pu inscrire d’autres buts mais l’altruisme de certains et la maladresse d’autres ont évité à Nancy une correction bien plus sévère. Qu’importe, Lyon s’est réveillé et consolide sa quatrième place au classement avec ce succès très facile.