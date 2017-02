Lyon : C. Tolisso - "j'ai pété un cable" « Par Romain Rigaux - Le 08/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Expulsé à la fin du derby perdu par Lyon face à Saint-Etienne (0-2) pour un tacle assassin sur Fabien Lemoine, Corentin Tolisso est sorti de son silence ce mercredi. Dans une interview accordée à RMC, le milieu de terrain lyonnais se dit choqué par son geste et assume les conséquences. "J’ai complètement craqué à la fin du match. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé. J’ai fait un très mauvais geste. Je suis désolé. Je n’ai pas pris conscience des conséquences que ça pouvait avoir pour moi et mon équipe", assure le Gone. "Je ne me reconnaissais pas dans ces images. C’est un geste grave. J’ai très vite compris que c’était quelque chose à ne plus refaire. (...) C’était vraiment le contexte du match et tous les événements qui ont fait que j’ai complètement pété un câble", a-t-il poursuivi. Suite à ce tacle, le Stéphanois avait quitté la pelouse par peur d'être blessé avant la fin de la rencontre. "Je voudrais lui dire que je regrette ce que j’ai fait. Je comprends qu’il ait pu avoir peur. Je suis arrivé vite. C’est un geste que je ne referai plus dans ma carrière", assure Tolisso. Le Lyonnais risque au moins trois matchs de suspension. Suite à ce tacle, le Stéphanois avait quitté la pelouse par peur d'être blessé avant la fin de la rencontre. "Je voudrais lui dire que je regrette ce que j’ai fait. Je comprends qu’il ait pu avoir peur. Je suis arrivé vite. C’est un geste que je ne referai plus dans ma carrière", assure Tolisso. Le Lyonnais risque au moins trois matchs de suspension.

