OM : un partenariat avec le Burel FC

Dans l'optique d'améliorer sa formation, l'Olympique de Marseille souhaite s'engager avec les clubs de la région afin de récupérer les futurs talents. Selon RMC, le club phocéen a signé un accord avec le Burel FC, d'où est issue la révélation de la saison Maxime Lopez.

L'OM est ainsi disposé à fournir une aide matérielle de 5 000 euros et des bonus d'intéressement. Mais les Olympiens s'engagent aussi à fournir les compétences techniques et médicales du club, et proposent des formations aux éducateurs du Burel FC pour passer certains diplômes. De plus, le club phocéen s'est aussi engagé à ne pas récupérer d'enfant de moins de 14 ans.

Si d'autres partenariats devraient suivre avec l'ASPTT Marseille, Luynes Sports ou l'AS Gémenos, nos confrères indiquent que les discussions ont échoué avec Air Bel, qui va collaborer avec Montpellier.