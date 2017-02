Bayern : Lahm a déçu Rummenigge

Le latéral droit du Bayern Munich, Philipp Lahm (33 ans, 14 matchs et 1 but en Bundesliga cette saison), a confirmé après la victoire face à Wolfsburg (1-0), mardi en Coupe d'Allemagne, qu'il prendra sa retraite en fin de saison. Cette annonce a déçu le président du club bavarois, Karl-Heinz Rummenigge. "Le FC Bayern est surpris par l'approche de Philipp Lahm et de son conseiller, peut-on lire dans un communiqué. Jusqu'à hier, nous avons supposé qu'il y aurait une annonce commune sur cette décision."

"Uli Hoeness et moi-même avons eu des discussions ouvertes, intensives et constructives avec Philipp ces derniers mois pour un possible poste de directeur sportif. Il nous a informés qu'il n'était pas disponible et qu'il souhaitait une résiliation de son contrat, qui dure jusqu'en juin 2018, à la fin de la saison", a précisé Rummenigge.